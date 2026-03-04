Gregorio Merlo propone transformar La Paz con infraestructura y descentralización

Gregorio Merlo Chura, abogado y académico, candidato a la gobernación de La Paz por la Alianza Vida, expuso este miércoles una visión crítica de la gestión actual, a la que calificó como ineficiente y marcada por la falta de atención a las necesidades básicas de la población, por lo que dijo que uno de los pilares de su propuesta es la reactivación de la red vial departamental.

Para el candidato, el abandono de las carreteras no es solo un problema de tránsito, sino una barrera directa para la economía agrícola.

"Esa carretera es para que los productores de Alto Beni del norte de La Paz saquen productos a las ciudades, ya sea El Alto o La Paz. Si no hay carreteras, no hay comunicación con el agro", señaló.

Respecto a cómo financiar obras de magnitud, Merlo propone una estrategia de coordinación institucional, con la ejecución de proyectos en conjunto con el gobierno central; alianzas público-privadas con financiamiento externo para la construcción de tramos estratégicos; y atención integral.

Soluciones contra las "filas de madrugada"

El candidato fue enfático al referirse a la crisis en el Hospital de Clínicas, donde las filas de madrugada son la norma. Su propuesta no se basa solo en infraestructura, sino en gestión operativa:

"¿Por qué no operar especialidades las 24 horas? También tenemos que tener equipamiento e ítems para los profesionales. Sin eso, no vamos a descongestionar la demanda", advirtió.

Merlo propone descentralizar la atención médica potenciando los hospitales de tercer nivel en el norte y sur de El Alto, evitando así que toda la carga sanitaria termine centralizada en el Hospital de Clínicas.

Educación y desarrollo rural

Para evitar la migración campo-ciudad, el aspirante a la gobernación plantea dotar a las provincias de servicios básicos (agua y electricidad) y fortalecer la educación técnica.

Su visión incluye la construcción de tecnológicos en provincias e innovación con la implementación de programas enfocados en Inteligencia Artificial y estudios avanzados dentro de la oferta académica rural.

