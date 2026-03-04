"Check Asoban": La nueva herramienta digital para detectar billetes observados de la Serie B

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) ha lanzado oficialmente una herramienta tecnológica para brindar certidumbre a la población tras el reciente siniestro aéreo donde se transportaba una remesa con billetes de serie ‘B’ en cortes de Bs. 50, 20 y 10.

A través del portal www.asoban.bo, los usuarios pueden acceder a la opción "Check Asoban" para verificar la validez de su dinero.

Esta innovadora función permite identificar ejemplares sospechosos simplemente usando la cámara del dispositivo móvil.

Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban, explicó que el sistema "tiene la capacidad de leer simultáneamente hasta 30 billetes" siempre que se visualice la serie y el corte.

La plataforma ofrece versatilidad tanto para el ciudadano común como para el personal bancario en ventanilla. Los datos pueden ingresarse de manera individual o por lotes, recibiendo un reporte inmediato que indica cuáles piezas son válidas y cuáles no.

Respecto a la situación en las sucursales, Villalobos informó que desde el lunes se han detectado billetes provenientes del siniestro en manos del público. Sin embargo, enfatizó que "no hay un volumen significativo" y que se trata de casos aislados en diversas entidades.

Protocolos de seguridad vigentes

Retención inmediata: Se aplica el mismo protocolo del Banco Central de Bolivia (BCB) para billetes falsos.

Perforación y acta: El billete observado se perfora y se suscribe un acta formal con el portador. Se toman los datos personales del depositante para fines estrictamente investigativos.

La institución aclaró que los billetes de la Serie B mantienen su total vigencia y curso legal, exceptuando únicamente aquellos con series observadas. Por ello, Villalobos aconsejó no acudir masivamente por canjes, ya que el stock disponible en los bancos pertenece mayoritariamente a esta misma serie.

Asoban aseguró que "no tiene sentido" que la población intente canjear de forma indiscriminada estos billetes.

La recomendación oficial es priorizar el uso de transferencias electrónicas y pagos mediante código QR para agilizar las transacciones financieras.

Finalmente, el sector bancario busca facilitar la convivencia con esta contingencia mediante herramientas digitales y transparencia. "Es una situación con la que vamos a tener que vivir todos", concluyó el representante de los bancos privados del país.

