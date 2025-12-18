Asoban garantiza la aplicación del diferimiento de créditos dispuesto en el DS 5503

La banca privada aplicará las medidas de alivio financiero establecidas en el Título V del Decreto Supremo 5503. Los prestatarios afectados por la crisis económica podrán acceder al diferimiento de sus cuotas para mitigar el impacto en sus bolsillos.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que las entidades financieras afiliadas aplicarán las medidas de alivio establecidas en el Decreto Supremo 5503, que declaró emergencia económica nacional e incorpora el diferimiento de créditos para prestatarios afectados.
A través de un pronunciamiento institucional, la entidad señaló que el sistema bancario cumplirá con las disposiciones previstas en el Título V de la norma, orientadas a brindar apoyo financiero a clientes que enfrentan dificultades económicas.
“Asoban y sus bancos asociados implementarán los mecanismos de alivio financiero contemplados en el decreto, con el objetivo de respaldar a los prestatarios y contribuir a la estabilidad del sistema financiero”, señala el comunicado.
La asociación remarcó que la banca mantiene su compromiso de acompañar a los distintos sectores productivos y a las familias, con el fin de mitigar los efectos adversos del actual contexto económico y asegurar la continuidad de las actividades económicas.
Asimismo, Asoban exhortó a los prestatarios a acudir a sus respectivas entidades financieras para evaluar cada caso de manera particular y conocer las alternativas de alivio disponibles, de acuerdo con su situación crediticia.
