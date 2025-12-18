Senado aprueba en grande crédito de $us 550 millones de la CAF

En una sesión marcada por la urgencia de la crisis financiera, la Cámara de Senadores, presidida por Diego Ávila Navajas, aprobó en su estación en grande el proyecto de ley que autoriza un crédito de $us 550 millones otorgado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La aprobación se logró con una mayoría del plenario: de los 36 senadores presentes en el hemiciclo, 26 votaron a favor de la norma, permitiendo que el proyecto avance en su tratamiento legislativo.

Debido a la situación crítica de las reservas, la Cámara Alta decidió omitir el paso por comisiones y tratar el crédito mediante dispensación de trámite. Esto permite que la ley se debata y vote directamente en el pleno, acelerando su promulgación.

El debate contó con la presencia del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien explicó la finalidad del proyecto.

Tras la aprobación en grande, el Senado procederá a la votación en detalle (artículo por artículo). Una vez concluida esta etapa, la ley será remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación por el presidente Paz Pereira.

Para los analistas, este crédito representa el mayor desembolso externo en lo que va de la gestión y es visto como un voto de confianza de los organismos internacionales hacia el nuevo plan de ajuste económico del país.

