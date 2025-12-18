Fiscalía revela detalles sobre la fuga de dos reos de alta peligrosidad en Chonchocoro

La Fiscalía afirmó que la fuga de dos privados de libertad del penal de máxima seguridad de Chonchocoro habría contado con complicidad interna, tras evidenciarse serias irregularidades en los controles de seguridad.

“Se ha podido determinar que durante el desarrollo de los turnos correspondientes de los funcionarios policiales se han presentado circunstancias que han motivado el arresto y posterior aprehensión de los mismos”, señaló el fiscal del caso, Rodrigo Condarco.

Uno de los elementos clave es la escalera utilizada para la fuga, la cual se encontraba dentro del propio recinto penitenciario. “La escalera estaba al interior de la cancha, cerca del lugar donde los privados de libertad realizan artesanías. Se encontraba adherida a la tierra entre 20 y 30 centímetros, a la vista de cualquier interno”, explicó el fiscal.

Respecto al personal policial asignado a la torre de control, el fiscal señaló que se analizan dos líneas de investigación.

“Se manejan dos hipótesis: acciones coordinadas y negligencia, ya que los funcionarios policiales no debían ausentarse del resguardo de las torres de control”, afirmó, añadiendo que tampoco se activaron los mecanismos de comunicación de forma oportuna.

Durante la requisa, se halló un arma blanca cerca del muro perimetral, lo que refuerza la tesis de una fuga planificada. “Este elemento habría sido utilizado contra cualquier persona que intentara impedir la evasión”, sostuvo Condarco.

Además, dentro de la celda se encontró una libreta con nombres y números telefónicos, que será analizada. “Estos elementos van a estar sujetos a investigación”, indicó.

La Fiscalía también dispuso la recolección de los celulares de los funcionarios policiales y el acceso a las cámaras de seguridad. “Las pericias van a establecer si existió comunicación entre policías y privados de libertad, así como la premeditación de este acto”, explicó el fiscal.

Los dos reos fugados, de nacionalidad brasileña, presentan antecedentes de alta peligrosidad. “Están vinculados a delitos de asesinato, extorsión y secuestro”, detalló.

