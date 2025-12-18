Triple crimen en Abapó ocurrió tras discusión bajo efectos del alcohol, afirmó comandante

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó sobre el esclarecimiento de un triple homicidio ocurrido en una propiedad de la localidad de Abapó.

Según relató Gómez, el caso involucra a un trabajador identificado como Jorge Ignacio Herrera Algarañaz, quien habría quitado la vida a tres personas en una propiedad ubicada en la zona rural del departamento. El hecho se habría producido luego de una discusión entre el acusado y el dueño de la propiedad, en la que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El comandante explicó que Herrera Algarañaz, tras un forcejeo, logró apoderarse de un arma de fuego del propietario y disparó contra él, ocasionándole la muerte.

Detalló que, posteriormente, disparó a otro trabajador que intentaba acudir en ayuda, y también a la esposa del propietario: “Sale del domicilio la esposa del dueño de la propiedad, también recibe un disparo de arma de fuego”.

Tras los hechos, el acusado sustrajo aproximadamente 800 bolivianos y abordó la camioneta de la víctima, que abandonó luego a unos kilómetros: “Se enfanga, abandona el vehículo y se retira”, narró Gómez.

El comandante destacó la rapidez de la acción policial: “Este caso se puede decir que ha sido esclarecido en el tiempo de 48 horas en virtud del sacrificio y esfuerzo de nuestros investigadores”. El arma utilizada, una escopeta, fue recuperada en la propiedad tras el arresto del sospechoso.

Herrera Algarañaz, que no registra antecedentes penales y actualmente se encuentra bajo investigación. Sobre los motivos, Gómez indicó: “Los hechos se habrían producido a consecuencia de una discusión entre las partes involucradas y por efectos del alcohol”.

