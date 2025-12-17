Dos adolescentes fueron sorprendidos con objetos robados en Valle Hermoso, El Alto

Dos adolescentes de 13 y 17 años fueron aprehendidos en la zona de Valle Hermoso, en la ciudad de El Alto, tras ser sorprendidos con objetos robados de varias viviendas.

“El hallazgo se realizó luego de que vecinos alertaran a la policía. Los menores fueron encontrados con herramientas y otros objetos sustraídos de dos domicilios. En la zona hay lotes y algunas casas habitadas, de donde habrían tomado los artículos”, informó el coronel Javier Salgueiro, subcomandante departamental de la Policía.

Además, en el celular de uno de los menores se hallaron fotografías de otras viviendas, presuntamente marcadas como posibles objetivos de futuros robos.

El adolescente de 17 años fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el de 13 años quedó bajo custodia de la Defensoría de la Niñez tras la verificación de su edad con el carnet de identidad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la magnitud de los delitos y posibles cómplices.

Mira la programación en Red Uno Play