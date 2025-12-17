Conozca cómo estará el clima este miércoles en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este miércoles 17 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos totalmente nublados y una mínima de 10°C y alcanzará una máxima de 20°C, pero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 3°C, llegando a 17°C durante la tarde y noche también habrá lluvias.

Por su parte, Oruro registrará mínima de 5°C y máxima de 18°C tendrá cielos completamente nublados y se registrarán lluvias durante la tarde, y Potosí tendrá mínimas de 7°C y máximas de 20°C, cielos totalmente nublados además se registrarán lluvias durante la tarde.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos completamente nubosos y lluvias, además de una temperatura mínima de 10°C y máxima de 25°C los cielos estarán nublados durante todo el día. Sucre amanecerá con cielos nuboso 12°C, alcanzando los 23°C por la mañana habrá cielos parcialmente soleados y por la tarde y noche nublados, mientras que Tarija tendrá mínima de 12°C y máxima de 25°C, el cielo estará parcialmente soleado durante el día y en la tarde habrá cielos nubosos.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 21°C y máximas de 28°C con luvias durante la mañana y cielos nubosos en la tarde y noche, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 21°C y 30°C con cielos nubosos durante todo el día. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 19°C, y una máxima de 30°C y se esperan cielos nubosos durante la mañana y cielos parcialmente soleados por la tarde.

En general, se pronostica día nuboso y parcialmente soleados en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones toda vez que se encuentra vigente la alerta roja por posible desborde de ríos y alerta naranja por lluvias.

