TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Ivirgarzama

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Conozca cómo estará el clima este miércoles en las ciudades capitales de Bolivia

Para este miércoles, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos presentarán lluvias, según los reportes meteorológicos del Senamhi.

Jhovana Cahuasa

17/12/2025 6:40

Escuchar esta nota

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este miércoles 17 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos totalmente nublados y una mínima de 10°C y alcanzará una máxima de 20°C, pero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 3°C, llegando a 17°C durante la tarde y noche también habrá lluvias.

Por su parte, Oruro registrará mínima de 5°C y máxima de 18°C tendrá cielos completamente nublados y se registrarán lluvias durante la tarde, y Potosí tendrá mínimas de 7°C y máximas de 20°C, cielos totalmente nublados además se registrarán lluvias durante la tarde.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos completamente nubosos y lluvias, además de una temperatura mínima de 10°C y máxima de 25°C los cielos estarán nublados durante todo el día. Sucre amanecerá con cielos nuboso 12°C, alcanzando los 23°C por la mañana habrá cielos parcialmente soleados y por la tarde y noche nublados, mientras que Tarija tendrá mínima de 12°C y máxima de 25°C, el cielo estará parcialmente soleado durante el día y en la tarde habrá cielos nubosos.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 21°C y máximas de 28°C con luvias durante la mañana y cielos nubosos en la tarde y noche, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 21°C y 30°C con cielos nubosos durante todo el día. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 19°C, y una máxima de 30°C y se esperan cielos nubosos durante la mañana y cielos parcialmente soleados por la tarde.

En general, se pronostica día nuboso y parcialmente soleados en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones toda vez que se encuentra vigente la alerta roja por posible desborde de ríos y alerta naranja por lluvias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD