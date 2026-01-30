Aliste el paraguas: así estará el clima este viernes en las capitales de Bolivia

El Senamhi pronosticó cielos nubosos, precipitaciones y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, algunas muestran cielos parcialmente nublados, este viernes 30 de enero.
30/01/2026 7:34
Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este viernes 30 de enero un clima inestable, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
OccidenteEn La Paz, sale el sol por la mañana por la tarde habrá lluvias, con temperaturas que oscilarán entre 7 °C y 21°C.
En El Alto, el comportamiento se dará de diferente manera y habrá tormentas eléctricas por la tarde, con una mínima de 5 °C y máxima de 15 °C.
Oruro amanecerá con cielo poco despejado por la mañana, y por la tarde, habrá lluvias eléctricas con temperaturas entre 6 °C y 18 °C.
En Potosí, tendrá cielos nubosos durante gran parte del día, con lluvias por la noche y se registrará entre 5 °C y 20 °C.
Valles y sur
En Cochabamba, el pronóstico indica nubosidad persistente y lluvias y tormentas eléctricas durante la noche, con temperaturas entre 12 °C y 22 °C.
Sucre tendrá cielos cubiertos durante la jornada, con lluvias durante todo el día y valores que irán de 12 °C a 23 °C.
En Tarija, se anticipa un día parcialmente soleado por la mañana, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, y temperaturas que oscilarán entre 16 °C y 26 °C.
Norte y oriente
En Cobija, el Senamhi prevé tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 22 °C y 31 °C.
Trinidad presentará cielos parcialmente nublados, y lluvias esporádicas por la mañana, con una mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C.
Por su parte, Santa Cruz iniciará el día con mejoras en su clima, Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 34 °C.
El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.
