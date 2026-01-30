Aliste el paraguas: así estará el clima este viernes en las capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este viernes 30 de enero un clima inestable, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

OccidenteEn La Paz, sale el sol por la mañana por la tarde habrá lluvias, con temperaturas que oscilarán entre 7 °C y 21°C.

En El Alto, el comportamiento se dará de diferente manera y habrá tormentas eléctricas por la tarde, con una mínima de 5 °C y máxima de 15 °C.

Oruro amanecerá con cielo poco despejado por la mañana, y por la tarde, habrá lluvias eléctricas con temperaturas entre 6 °C y 18 °C.

En Potosí, tendrá cielos nubosos durante gran parte del día, con lluvias por la noche y se registrará entre 5 °C y 20 °C.

Valles y sur

En Cochabamba, el pronóstico indica nubosidad persistente y lluvias y tormentas eléctricas durante la noche, con temperaturas entre 12 °C y 22 °C.

Sucre tendrá cielos cubiertos durante la jornada, con lluvias durante todo el día y valores que irán de 12 °C a 23 °C.

En Tarija, se anticipa un día parcialmente soleado por la mañana, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, y temperaturas que oscilarán entre 16 °C y 26 °C.

Norte y oriente

En Cobija, el Senamhi prevé tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 22 °C y 31 °C.

Trinidad presentará cielos parcialmente nublados, y lluvias esporádicas por la mañana, con una mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C.

Por su parte, Santa Cruz iniciará el día con mejoras en su clima, Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 34 °C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

Mira la programación en Red Uno Play