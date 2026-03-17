Palmasola será el destino del feminicida de Lourdes; dictan detención sin límite de tiempo

La justicia boliviana determinó este martes el encarcelamiento preventivo y sin límite de tiempo para José L. E. H., principal sospechoso del feminicidio de Lourdes Cahuaya. El imputado deberá cumplir la medida en el centro penitenciario de Palmasola mientras avanzan las investigaciones del caso.

El trágico suceso ocurrió la madrugada del lunes en la zona del Plan Tres Mil, tras una violenta discusión iniciada por el agresor al retornar a su hogar. Los informes forenses revelaron que la mujer falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneano severo provocado por reiterados golpes.

De acuerdo con la fiscalía, el sujeto atacó brutalmente a su pareja en la entrada de la vivienda antes de trasladarla al interior de una habitación. La intervención de los peritos confirmó lesiones críticas en los centros nerviosos de la víctima como consecuencia directa de la agresión.

El testimonio de los hijos de la pareja, de siete y diez años, resultó fundamental para establecer la responsabilidad del sindicado durante la audiencia de medidas cautelares. Los menores relataron haber presenciado el ataque y confirmaron que su madre vivía bajo un régimen constante de maltrato físico y psicológico.

Las investigaciones señalan que el agresor se ausentó de casa para consumir bebidas alcohólicas desde el domingo, retornando el lunes para iniciar el altercado fatal. Este contexto de vulnerabilidad fue expuesto por el Ministerio Público como prueba del peligroso entorno en el que se encontraba la familia.

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