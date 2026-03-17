El sujeto acusado de haber quitado la vida a su pareja en la zona del Plan 3000 ya se encuentra frente a un juez, donde se desarrolla la audiencia de medidas cautelares en su contra por el presunto delito de feminicidio.

El Ministerio Público formalizó la imputación y solicitará la detención preventiva del acusado, quien es señalado como el principal sospechoso de la muerte de Lourdes C.C., de 34 años.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer falleció a causa de múltiples golpes en la cabeza. El hecho se registró en el barrio Rosa de Rodalí, en la zona de Paurito, generando conmoción entre los vecinos del sector.

El caso salió a la luz la mañana del lunes, cuando los hijos de la víctima, alarmados porque su madre no despertaba, salieron a pedir ayuda. Vecinos acudieron al domicilio y, tras evidenciar la gravedad de la situación, alertaron a la Policía.

Tras la intervención policial, la pareja de la víctima fue aprehendida y puesta a disposición de la justicia, donde este martes enfrenta la audiencia que definirá su situación legal.

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