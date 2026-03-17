El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Edson Fernández, brindó un informe detallado sobre el feminicidio que ha causado consternación en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, donde una mujer de 35 años perdió la vida presuntamente a manos de su pareja.

“Lamentar este hecho que ha consternado a Santa Cruz, un hecho de feminicidio que involucra a una mujer de 35 años como víctima y su agresor, su cónyuge de 34 años, ambos de actividad comerciantes”, manifestó la autoridad policial.

Según la relación de los hechos, la pareja había estado consumiendo bebidas alcohólicas en un local de la avenida Santos Dumont. Posteriormente, la víctima decidió retirarse y regresar a su domicilio, donde se encontraban sus dos hijos menores.

“Desconocemos al momento los motivos por los cuales la señora abandona el lugar y se dirige a su domicilio. Este hecho ocasiona el disgusto de su pareja, quien en horas de la madrugada llega al inmueble y provoca un escándalo”, explicó Fernández.

El jefe policial detalló que, tras una llamada de un familiar, la víctima salió de su vivienda junto a sus hijos, momento en el que fue atacada brutalmente.

“Se encuentra con una persona totalmente llena de ira. Aparentemente el móvil sería pasional y arremete con violencia física en contra de la humanidad de esta mujer, llegando a provocarle la muerte”, afirmó.

Uno de los aspectos más impactantes del caso es que el crimen ocurrió frente a los hijos de la víctima. “Lamentablemente sí, fue en presencia de los niños, quienes salieron a pedir auxilio y eso permitió que los vecinos alerten a la Policía”, señaló.

Asimismo, Fernández reveló que existen indicios de violencia previa en la relación. “Aparentemente no sería la primera vez que esta señora sufría agresiones por parte del marido”, indicó.

En cuanto a las causas del deceso, precisó que no se utilizó ningún objeto o arma. “Las lesiones son netamente causadas por la violencia que imparte esta persona a través de sus manos. Según el examen médico legal, la causa de la muerte sería traumatismo encéfalo craneano cerrado policontuso”, detalló.

El agresor fue aprehendido y actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público. “Ya al tipificar el delito como feminicidio, él se encuentra aprehendido. Se abstuvo a declarar, que es un derecho constitucional, pero con todos los elementos colectados tenemos la certeza de que es probablemente el autor del hecho”, sostuvo.

Respecto a la situación de los menores, la autoridad informó que ya se activaron los protocolos de protección. “La Defensoría de la Niñez intervino y familiares cercanos estarían asumiendo la tutela de los dos menores”, concluyó.

El caso continúa en investigación, mientras se aguarda la audiencia cautelar del acusado. Este hecho vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias fatales.

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