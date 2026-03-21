En uno de los procesos judiciales más atroces de los que se tenga registro en Centroamérica, la justicia costarricense condenó este viernes a 79 años de prisión a Jeremy Mauricio Buzano Paisano, de 26 años, hallado culpable del femicidio de su expareja, Nadia Peraza Espinoza. Aunque la sumatoria de penas por diversos delitos alcanza casi ocho décadas, el sentenciado cumplirá un máximo de 50 años, el límite permitido por la legislación de este país.

El caso, que mantuvo en vilo a la sociedad costarricense desde principios de 2024, destaca no solo por la brutalidad del asesinato, sino por la macabra manipulación posterior. Según la investigación judicial, tras asesinar a Peraza entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de febrero de 2024, Buzano desmembró el cuerpo con extrema frialdad, ocultando los restos en frascos de productos domésticos y bolsas dentro de un refrigerador que incluso trasladó de domicilio para evadir a las autoridades.

Nadia Peraza tenía 22 años. Fuente: OIJ

Un "ritual de dominación" tras el crimen

Durante la lectura del por tanto, el juez Guillermo Arce describió las acciones del sentenciado como un "ritual de control y dominación". A diferencia de otros criminales que intentan deshacerse de la evidencia, Buzano conservó los restos de la madre de su hija de tres años durante meses. El tribunal concluyó que el agresor pretendía seguir ejerciendo poder sobre el cuerpo, las pertenencias y la identidad de la víctima incluso después de su muerte.

Además del femicidio, Buzano fue condenado por:

Suplantación de identidad: Utilizó el teléfono de Nadia para enviar mensajes a familiares y amigos, simulando que ella estaba viva y bien.

Estafa informática: Realizó transferencias bancarias y solicitó dinero a los hermanos de la víctima a través de plataformas digitales (Sinpe Móvil) haciéndose pasar por ella.

Sustracción patrimonial: Se apropió de bienes personales de la joven tras el asesinato.

El caso reveló un historial de violencia en la relación entre víctima y agresor. Fuente: Repretel

Cronología de un engaño macabro

Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1 de marzo de 2024, aunque la última vez que fue vista con vida fue el 22 de febrero. El retraso en la denuncia fue provocado directamente por Buzano, quien mantenía una comunicación constante con la familia de Nadia desde el celular de la joven, lo que evitó sospechas iniciales.

El hallazgo de los restos se produjo finalmente el 17 de mayo de 2024, tras un allanamiento en una vivienda en San Pablo de Heredia. Médicos forenses que participaron en el caso declararon ante el tribunal que, en décadas de servicio, nunca habían enfrentado una escena de tal magnitud debido al nivel de ensañamiento y mutilación del cuerpo.

Impacto y reparación

La familia de la víctima, representada por su madre Marilyn Espinoza, recibió la sentencia entre lágrimas, describiendo al ahora condenado como un "monstruo". Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó a Buzano el pago de 125 millones de colones (aproximadamente 260,000 dólares) por concepto de daño moral a favor de los familiares.

Este caso ha reabierto el debate sobre la violencia de género en la región, exponiendo las fallas en los sistemas de protección previa, ya que la pareja contaba con antecedentes de violencia doméstica e intervenciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) antes del fatal desenlace.

Con información de CR Hoy, Infobae y El Guardian CR.

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