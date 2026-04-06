Continúa búsqueda de bebé desaparecido tras accidente en Quime, La Paz

Equipos de Bomberos continúan con la intensa búsqueda de un bebé desaparecido tras el accidente de un minibús que fue arrastrado por la corriente de un río en la localidad de Quime, en el departamento de La Paz.

El director nacional de Bomberos, Abel Tovar, informó que los trabajos se iniciaron el sábado en horas de la tarde, luego de que se reportara el hecho y se evacuara a las personas heridas.

“Nos hemos enfocado exclusivamente en la búsqueda del bebé, realizando descensos de entre 12 y 15 metros y recorriendo toda la ladera del río”, explicó.

Durante el operativo, los rescatistas lograron encontrar algunas pertenencias del menor, como su mantita, lo que permitió delimitar las zonas de rastreo.

Las labores continuaron durante la noche y se retomaron desde primeras horas de este lunes, con equipos que incluso pernoctaron en el lugar debido a la falta de condiciones para el descanso.

“Vamos a seguir en el lugar hasta poder encontrarlo, siempre con la esperanza de vida”, señaló la autoridad.

Bomberos también solicitó apoyo a las autoridades locales para contar con espacios adecuados de descanso y alimentación para el personal, con el fin de optimizar los tiempos de búsqueda.

El accidente ocurrió en medio de la temporada de lluvias, que ha generado crecidas de ríos y condiciones peligrosas en varias rutas del país.

Ante este panorama, la autoridad recomendó a la población extremar precauciones al momento de viajar, evitar circular en horarios nocturnos o con baja visibilidad, y verificar el estado de los vehículos.

Asimismo, pidió reportar de inmediato cualquier emergencia para permitir una respuesta oportuna de los equipos de rescate.

La desaparición del menor ha generado consternación en la población de Quime, mientras las labores de búsqueda continúan sin pausa en la zona.

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