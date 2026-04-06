La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó sobre siete operativos realizados entre el 1 y el 5 de abril en Cochabamba, donde se logró la aprehensión de siete personas y la incautación de drogas y otros bienes relacionados con el narcotráfico.

El director departamental de la Felcn, Alexander Barrientos, detalló uno de los casos más relevantes se trata de marihuana en cantidades importantes, envasada al vacío, aparentemente para evitar la detección canina.

"Estimamos que el cargamento iba a salir al sur del país a través de un bus interdepartamental mediante una empresa de envíos. Se encontraron seis cajas con la sustancia controlada”, precisó.

Asimismo, mencionó que en otro operativo en Quillacollo, durante un patrullaje preventivo, se interceptó a un conductor de volqueta que mostró una actitud sospechosa y al revisar el vehículo, los efectivos hallaron dos bolsas de yute con hierba verdusca, que dio resultado positivo para marihuana. El conductor fue aprehendido y el caso quedó a cargo del fiscal de sustancias controladas.

En el balance general de los operativos se reporta: siete personas aprehendidas, dos arrestados, 1.250 gramos de cocaína base, 308 kilos de marihuana, 51 psicotrópicos, tres vehículos y una motocicleta secuestrados y nueve celulares incautados. La afectación económica total es de: 306.651 dólares americanos

Barrientos destacó que estos resultados muestran el trabajo constante de la Felcn en la lucha contra el narcotráfico, buscando desarticular redes y evitar que las sustancias ilegales lleguen a diferentes regiones del país.

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