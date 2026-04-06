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Policial

Delincuentes interceptan a conductor en Masicurí, roban su vehículo y son capturados tras persecución

Los cuatro individuos permanecen a la espera de su audiencia cautelar, donde se definirá su situación jurídica.

Charles Muñoz Flores

06/04/2026 15:59

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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En horas de la madrugada de este lunes 6 de abril, un hecho delictivo registrado en la comunidad de Masicurí, en el departamento de Santa Cruz, derivó en una persecución que culminó con la aprehensión de cuatro personas implicadas en el robo de un motorizado.

De acuerdo con el informe brindado por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, el hecho se produjo aproximadamente a las 01:30, cuando la víctima se encontraba a bordo de su vehículo y fue interceptada por cuatro sujetos que se movilizaban en un automóvil de color amarillo.

Según la autoridad policial, el conductor logró escapar del intento inicial de intervención; sin embargo, los antisociales procedieron a sustraer su vehículo. Durante el trayecto, la víctima recorrió cerca de cinco kilómetros y solicitó ayuda a otro motorizado que se encontraba más atrás en la vía.

Ambos iniciaron una persecución que se extendió por aproximadamente 50 kilómetros, aunque en ese momento no lograron ubicar a los responsables del hecho. Posteriormente, se dio aviso a la Policía, que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Como resultado de las labores investigativas, efectivos policiales lograron interceptar el vehículo sospechoso, donde se procedió a la aprehensión de tres de los implicados. Un cuarto sujeto logró darse a la fuga en primera instancia.

No obstante, tras un patrullaje intensivo en el sector, se logró ubicar y capturar al último involucrado, quien actualmente se encuentra en celdas policiales junto a los otros tres detenidos.

Los cuatro sujetos permanecen a la espera de su audiencia cautelar, donde se definirá su situación jurídica.

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