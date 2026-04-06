TEMAS DE HOY:
delivery agredida Semana Santa El Torno

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Cómo escapó? Reo acusado de asesinato huye de Morros Blancos; activan operativo de búsqueda

Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del departamento de Tarija, con controles en rutas, patrullajes intensivos y refuerzo de vigilancia en las inmediaciones del penal.

Charles Muñoz Flores

06/04/2026 9:26

Reportan fuga de recluso en el penal de Morros Blancos. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

Una nueva fuga fue reportada este lunes 6 de abril en el penal de Morros Blancos, generando preocupación entre la población y movilización inmediata de efectivos policiales.

De acuerdo con la información preliminar, el interno identificado como Jhuder Alex Rengifo Tarifa, logró evadir la seguridad del recinto penitenciario donde se encontraba recluido por los delitos de violencia intrafamiliar y asesinato.

Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del departamento de Tarija, con controles en rutas, patrullajes intensivos y refuerzo de vigilancia en las inmediaciones del penal.

Hasta el momento, no existe un informe oficial que detalle las circunstancias en las que se produjo la fuga ni posibles fallas en los protocolos de seguridad. Asimismo, no se ha confirmado el paradero del individuo.

Las autoridades anunciaron que se encuentran en proceso de verificación de la información y se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial que esclarezca lo ocurrido.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD