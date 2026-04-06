Una nueva fuga fue reportada este lunes 6 de abril en el penal de Morros Blancos, generando preocupación entre la población y movilización inmediata de efectivos policiales.

De acuerdo con la información preliminar, el interno identificado como Jhuder Alex Rengifo Tarifa, logró evadir la seguridad del recinto penitenciario donde se encontraba recluido por los delitos de violencia intrafamiliar y asesinato.

Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del departamento de Tarija, con controles en rutas, patrullajes intensivos y refuerzo de vigilancia en las inmediaciones del penal.

Hasta el momento, no existe un informe oficial que detalle las circunstancias en las que se produjo la fuga ni posibles fallas en los protocolos de seguridad. Asimismo, no se ha confirmado el paradero del individuo.

Las autoridades anunciaron que se encuentran en proceso de verificación de la información y se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial que esclarezca lo ocurrido.

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