Crimen en plaza San Francisco: capturan al sospechoso con armas y sustancias ilícitas

El sospechoso fue capturado con un arma de fuego, municiones y droga. La víctima murió tras ser baleada en inmediaciones de la plaza San Francisco.
06/04/2026 15:48
Escuchar esta nota
La Policía aprehendió al presunto autor del asesinato de un ciudadano venezolano, ocurrido la madrugada del domingo en cercanías de la plaza San Francisco.
La víctima, un joven de entre 22 y 25 años, recibió un disparo en el abdomen en la calle Figueroa, frente a una discoteca. Fue trasladado a un centro de salud, donde finalmente perdió la vida.
Captura del sospechoso
El operativo permitió dar con el presunto responsable en la calle Sucre. Posteriormente, fue intervenido en un hospedaje donde se encontraron:
El subcomandante departamental, Javier Salgueiro, confirmó la aprehensión y los elementos secuestrados.
Antecedentes y perfil
Según las investigaciones policiales, tanto la víctima como el aprehendido tendrían antecedentes vinculados al narcotráfico.
El sospechoso es de nacionalidad peruana y será puesto a disposición del Ministerio Público para su imputación.
Investigación en curso
Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil del crimen.
El caso generó alarma en el centro paceño, una zona de alta circulación, especialmente durante la noche.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00