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Policial

Crimen en plaza San Francisco: capturan al sospechoso con armas y sustancias ilícitas

El sospechoso fue capturado con un arma de fuego, municiones y droga. La víctima murió tras ser baleada en inmediaciones de la plaza San Francisco.

Silvia Sanchez

06/04/2026 15:48

Crimen en la San Francisco: capturan al sospechoso con armas y sustancias ilícitas. Imagen referencial.
La Paz, Bolivia

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La Policía aprehendió al presunto autor del asesinato de un ciudadano venezolano, ocurrido la madrugada del domingo en cercanías de la plaza San Francisco.

La víctima, un joven de entre 22 y 25 años, recibió un disparo en el abdomen en la calle Figueroa, frente a una discoteca. Fue trasladado a un centro de salud, donde finalmente perdió la vida.

Captura del sospechoso

El operativo permitió dar con el presunto responsable en la calle Sucre. Posteriormente, fue intervenido en un hospedaje donde se encontraron:

  • Un arma de fuego
  • Proyectiles
  • Sustancias controladas

El subcomandante departamental, Javier Salgueiro, confirmó la aprehensión y los elementos secuestrados.

Antecedentes y perfil

Según las investigaciones policiales, tanto la víctima como el aprehendido tendrían antecedentes vinculados al narcotráfico.

El sospechoso es de nacionalidad peruana y será puesto a disposición del Ministerio Público para su imputación.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil del crimen.

El caso generó alarma en el centro paceño, una zona de alta circulación, especialmente durante la noche.

 

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