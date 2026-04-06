Policía indaga el fallecimiento de un menor en un hecho ocurrido en El Alto

Un menor de 11 años falleció tras caer desde un sexto piso en la ciudad de El Alto, en un hecho ocurrido el pasado viernes y que actualmente es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

De acuerdo al informe preliminar, el niño se habría asomado a la ventana de su vivienda, momento en el que cayó al vacío.

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Boliviano Holandés; sin embargo, llegó sin signos vitales, confirmándose su deceso en el centro médico.

“Se trata de un menor que habría caído desde el sexto piso y llegó sin signos vitales al hospital”, informó Heriberto Valencia, comandante regional de la fuerza anticrimen.

El caso fue derivado a la división de Homicidios de la Felcc, que inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se encuentran recolectando información para determinar responsabilidades.

El hecho ha generado consternación, mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.

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