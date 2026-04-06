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Policial

Policía indaga el fallecimiento de un menor en un hecho ocurrido en El Alto

El niño llegó sin signos vitales a un hospital y el caso es indagado por la FELCC.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

06/04/2026 12:27

Foto: imagen referencial.
El Alto

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Un menor de 11 años falleció tras caer desde un sexto piso en la ciudad de El Alto, en un hecho ocurrido el pasado viernes y que actualmente es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

De acuerdo al informe preliminar, el niño se habría asomado a la ventana de su vivienda, momento en el que cayó al vacío.

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Boliviano Holandés; sin embargo, llegó sin signos vitales, confirmándose su deceso en el centro médico.

“Se trata de un menor que habría caído desde el sexto piso y llegó sin signos vitales al hospital”, informó Heriberto Valencia, comandante regional de la fuerza anticrimen.

El caso fue derivado a la división de Homicidios de la Felcc, que inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se encuentran recolectando información para determinar responsabilidades.

El hecho ha generado consternación, mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.

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