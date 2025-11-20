Investigan la muerte de un menor; la familia denuncia que habría sido humillado por su profesor

Una profunda consternación ha generado la muerte de un adolescente de 14 años en una zona escolar del país. El menor, estudiante de segundo de secundaria, fue hallado sin vida por su propio hermano en su vivienda alrededor de la 1:30 de la tarde del miércoles. La Fiscalía y la Policía han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la versión preliminar de la familia, el estudiante habría tomado la decisión de quitarse la vida después de haber sido señalado públicamente por un profesor durante el acto cívico escolar. Según relataron los allegados, el docente lo habría catalogado como “ejemplo de aplazo” frente a todo el colegio, situación que —afirman— afectó profundamente al adolescente.

“Mi hermanito ha llegado primero. Cuando yo he entrado, aquí estaba colgando”, relató su hermano mayor entre lágrimas durante el velorio, un ambiente marcado por el dolor y la incredulidad. Los familiares exigen justicia y sostienen que la humillación pública habría sido el detonante del trágico suceso. “Ha escuchado eso y se ha venido a la casa y ha hecho esto”, lamentó una tía del menor.

Ante las acusaciones, el director de la unidad educativa informó que no estuvo presente en el acto cívico del día en cuestión y que, por ello, no puede confirmar que el profesor de matemáticas haya pronunciado esas palabras. Sin embargo, aseguró conocer a sus docentes y dudó de que hubiese existido una intención de dañar emocionalmente a algún estudiante.

“Posiblemente se haya mencionado alguna situación, pero con certeza no puedo afirmar nada. No estaba presente”, declaró el director.

Psicólogos y especialistas recuerdan que un aplazo o una mala nota “no define el futuro de un estudiante” y enfatizan la importancia del acompañamiento familiar. Autoridades educativas recomiendan reforzar el diálogo entre padres e hijos, así como entre estudiantes y maestros, y acudir a atención psicológica cuando existan señales de angustia, estrés o cambios de comportamiento.

La Fiscalía investiga el caso como una muerte con causas aún por esclarecer, tomando en cuenta tanto las denuncias de la familia como las versiones del colegio. Se espera que en los próximos días se realicen declaraciones oficiales de docentes y estudiantes que estuvieron presentes en el acto cívico.

