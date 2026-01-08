Trasladan de Oruro a La Paz a exgerente de Epcoro aprehendido por presunto desfalco de Bs 123 millones

El exgerente ejecutivo de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), Edwin Vladimir Condori Herrera, fue aprehendido por su presunta implicación en un desfalco superior a los 123 millones de bolivianos, según informó el Ministerio Público.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, señaló en conferencia de prensa que la captura se realizó alrededor de las 07:00 en la ciudad de Oruro, desde donde el exfuncionario fue trasladado a La Paz para prestar su declaración informativa ante la Fiscalía.

Al promediar las 19:00 horas, Condori llegó a la ciudad de La Paz y fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde brindó su declaración respecto a la denuncia que pesa en su contra.

La denuncia contra Edwin Vladimir Condori Herrera se basa en un presunto desfalco económico de 123 millones de bolivianos destinados originalmente a la compra de oro. Condori Herrera es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.

Hasta el momento se conoce que es el único aprehendido sindicado por el desfalco. La denuncia fue interpuesta por los mismos funcionarios que trabajaban con la exautoridad, quienes señalan que fueron obligados a desembolsar montos altos para ser entregados a Condori con el fin de realizar la supuesta compra. Agregaron que, en caso de no obedecer, eran amenazados con despidos.

Los funcionarios habrían presentado todos sus respaldos donde se establece el monto de dinero entregado; sin embargo, dicho capital desapareció: no existe ni la inversión ni la compra del mineral, según afirmó Torrez. El caso se encuentra en investigación.

