El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que la Renta Dignidad será nivelada a 500 bolivianos a partir de la última semana de enero, conforme al cronograma establecido por el Gobierno nacional.

La entidad explicó que el ajuste está dirigido exclusivamente a los beneficiarios del régimen no contributivo, es decir, personas adultas mayores que no perciben una pensión de jubilación.

El director del Senasir, Alberto Bonadona, aclaró que este ajuste está enfocado específicamente en el sector más vulnerable de la población adulta mayor.

“El aumento es para aquellos que están en el régimen no contributivo, es decir, personas que no reciben una pensión de jubilación. Ellos recibirán los 150 bolivianos adicionales a los 350 que ya percibían, sumando un total de 500 bolivianos que se hará efectivo cada mes”, explicó la autoridad.

Para garantizar la efectividad del cobro, se informó que el pago se realizará a través de la plataforma y el sistema de pagos que actualmente administra la Gestora Pública. La fecha confirmada para que los fondos estén disponibles en las entidades financieras es a partir de los últimos días de enero.

Ante las dudas sobre el origen de los fondos, las autoridades fueron enfáticas al señalar que el financiamiento está plenamente garantizado. Los recursos provienen de una partida extraordinaria del Tesoro General de la Nación (TGN), descartando así cualquier uso indebido o desvío de aportes de otros fondos de previsión social.

Además, se informó que de esta misma partida presupuestaria saldrán los recursos destinados al pago del Bono PEPE, asegurando la cobertura de los programas sociales anunciados para la presente gestión.

