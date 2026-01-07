Un incendio se registró en un edificio de la zona de Obrajes en La Paz

Un incendio estructural alarmó este martes a los vecinos de la zona de Obrajes, en el sur de La Paz, cuando las llamas comenzaron a devorar el último departamento de un edificio ubicado en la concurrida avenida Héctor Ormachea. El incidente movilizó de inmediato a las unidades de emergencia de Bomberos para evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

Vecinos y transeúntes relataron momentos de pánico al ver que el fuego provenía de la parte alta de la estructura, seguida de una densa columna de humo negro. Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Bomberos iniciaron las maniobras de control y sofocación.

El director regional de Bomberos, coronel José Rollano, supervisó las tareas en el sitio y ofreció un primer balance sobre la situación.

“Se ha dado un incendio en el sexto piso de este edificio. Aparentemente, y de manera preliminar, en el lugar se encendió una vela; esto será fruto de una investigación más exhaustiva. Al momento continuamos con las tareas de sofocación, enfriamiento y remoción para poder controlar el incidente”, manifestó Rollano.

Los bomberos realizaron tareas de ventilación para evitar que el fuego vuelva a reavivarse.

