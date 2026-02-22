En El Alto: Defensoría busca a tres cómplices tras violación de una adolescente

La Defensoría de la Niñez en El Alto ha tomado la determinación de ampliar las investigaciones tras el desgarrador caso de una menor de 13 años captada con fines de explotación sexual. Las autoridades buscan identificar a todas las personas relacionadas con el ciudadano argentino que trajo a la niña al país para agredirla sistemáticamente.

El principal sospechoso ya se encuentra bajo custodia tras haber captado y agredido sexualmente a la víctima. Sin embargo, la gravedad del caso sugiere la existencia de una red de contactos que habrían facilitado o participado en los vejámenes contra la menor.

Cristian Chipana, director de Género, Niñez y Atención Integral, informó que el proceso judicial ya está en marcha con las primeras medidas cautelares.

“Se ha dispuesto 4 meses de detención preventiva para este sujeto por el delito de violación en primera instancia”, confirmó la autoridad municipal.

La estrategia legal ahora apunta a identificar a los sujetos mencionados por la víctima durante sus declaraciones iniciales.

Al respecto, Chipana señaló: “Vamos a pedir a la Fiscalía de manera formal que amplíe las denuncias en contra de estos sujetos”.

Según el testimonio de la niña, el círculo de agresores no se limitaba a su captor, lo que ha puesto en alerta a los investigadores. “La menor refiere que habría sido agredida por lo menos por tres sujetos más”, concluyó el director, asegurando que trabajan para ponerlos a disposición de la autoridad competente.

