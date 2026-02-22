TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinka Infanticidio Intento de secuestro

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo este domingo 22 de febrero en Bolivia

La divisa estadounidense mantiene una tendencia uniforme en los principales portales de monitoreo, situándose por encima de los 9 bolivianos.

Milen Saavedra

22/02/2026 7:20

Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo este domingo 22 de febrero en Bolivia. Imagen de Sandra Gabriel en Pixabay

Escuchar esta nota

Este domingo 22 de febrero, el mercado paralelo de divisas en el país amanece con una cotización estable. Según los reportes actualizados de las plataformas digitales más consultadas, la brecha cambiaria se mantiene sin grandes saltos en las primeras horas del día.

El sitio especializado DolarBoliviaHoy.com:  reporta que la divisa comienza el día cotizándose en Bs 9.09 para la compra y Bs 9.06 para la venta.

DolarBoliviaHoy.com

El portal BolivianBlue.net, que monitorea las variaciones en tiempo real cada 15 minutos, confirma las mismas cifras esta mañana: Bs 9.09 para la compra y Bs 9.06 para la venta.

BolivianBlue.net

Esta coincidencia en los valores de ambos portales sugiere una mañana de poca volatilidad en el mercado informal. No obstante, se recomienda a los usuarios seguir de cerca las actualizaciones, ya que el valor puede fluctuar según la región y la demanda del mercado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

La santa misa

08:00

Pinkfong wonderstar

08:15

La brujita dee dee

08:30

Spyders

09:00

Plim plim

09:30

Baby shark

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

La santa misa

08:00

Pinkfong wonderstar

08:15

La brujita dee dee

08:30

Spyders

09:00

Plim plim

09:30

Baby shark

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD