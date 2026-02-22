Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo este domingo 22 de febrero en Bolivia

Este domingo 22 de febrero, el mercado paralelo de divisas en el país amanece con una cotización estable. Según los reportes actualizados de las plataformas digitales más consultadas, la brecha cambiaria se mantiene sin grandes saltos en las primeras horas del día.

El sitio especializado DolarBoliviaHoy.com: reporta que la divisa comienza el día cotizándose en Bs 9.09 para la compra y Bs 9.06 para la venta.

El portal BolivianBlue.net, que monitorea las variaciones en tiempo real cada 15 minutos, confirma las mismas cifras esta mañana: Bs 9.09 para la compra y Bs 9.06 para la venta.

Esta coincidencia en los valores de ambos portales sugiere una mañana de poca volatilidad en el mercado informal. No obstante, se recomienda a los usuarios seguir de cerca las actualizaciones, ya que el valor puede fluctuar según la región y la demanda del mercado.

