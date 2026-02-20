Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este viernes

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos este 20 de febrero, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.
20/02/2026 12:48
La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este viernes 20 de febrero al mediodía una leve variación respecto a los valores observados durante las primeras horas de la jornada, reflejando la constante tensión entre oferta y demanda de divisas en el país.
De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:27 el dólar se cotizaba en Bs 9,06 para la venta y Bs 9,08 para la compra. Estas cifras muestran un ligero ajuste frente a la mañana, cuando la moneda norteamericana alcanzó Bs 9,04 para la venta y Bs 9,08 para la compra.
Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por el sitio bolivianblue.net, también presentó leves movimientos en el mercado informal, situándose en Bs 9,06 para la venta y Bs 9,07 para la compra, manteniéndose en un rango similar, pero con pequeñas diferencias entre plataformas de referencia.
Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son utilizadas por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria.
Cotización del dólar paralelo
Cotización del dólar blue
