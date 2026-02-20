Ríos afirma que importar crudo no bajará el precio de los combustibles

El exministro de Hidrocarburos y analista energético, Álvaro Ríos, analizó el alcance del Decreto Supremo 5548 y aseguró que la autorización para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) importe crudo sin subvención responde a la necesidad de evitar la paralización de las refinerías ante la caída de la producción nacional.

Ríos fue claro al señalar que la declinación del petróleo y condensado en Bolivia es consecuencia de una política exploratoria insuficiente durante años.

“Si no se agiliza la importación de petróleo, las tres refinerías que hay en Bolivia —dos estatales y una privada— se quedan sin materia prima”, advirtió.

Recordó que estas plantas fueron modernizadas hace cerca de una década con una inversión aproximada de 700 millones de dólares, por lo que dejarlas inactivas significaría desperdiciar infraestructura estratégica.

Consultado sobre si la producción local a partir de crudo importado podría abaratar el diésel o la gasolina, Ríos descartó esa posibilidad.

“No va a bajar el costo. Nuestras refinerías son pequeñas y no tienen la escala de las grandes refinerías internacionales, cuyos márgenes de refinación son más competitivos”, explicó.

A su juicio, la medida no busca reducir precios, sino mantener operativas las plantas y garantizar el abastecimiento interno, además de incrementar la producción de GLP, que podría volverse deficitario.

El analista también defendió la continuidad de la mezcla de gasolina con 12% de etanol.

“El etanol no ha sido responsable de los problemas recientes en la calidad de la gasolina. Es un buen aditivo que mejora el octanaje”, sostuvo, al tiempo de señalar que el país ya realizó inversiones importantes en este esquema.

Sobre la calidad del combustible importado, indicó que la responsabilidad recae en las empresas que realizan la compra, aunque subrayó la necesidad de controles estrictos en los puntos de almacenamiento y despacho para evitar irregularidades.

Finalmente, planteó que Bolivia debe transitar gradualmente hacia un modelo en el que el sector privado asuma mayor responsabilidad en el abastecimiento de combustibles, mientras el Estado redefine su rol en el sector energético.

