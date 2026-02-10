TEMAS DE HOY:
Atraco con cuchillo Vagoneta abandonada Tráfico de fauna silvestre

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Este miércoles se conocerán requisitos para el seguro por daños de la gasolina

La empresa UniBienes atenderá a los representantes del transporte con el objetivo de establecer los alcances, mecanismos y procedimientos de cobertura.

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/02/2026 9:33

Mañana se volverán a reunir para ver el tema del seguro. Foto Comité Cívico

Escuchar esta nota

En el marco de las negociaciones que encara el Gobierno para resarcir los daños provocados por la gasolina desestabilizada, este miércoles está previsto un nuevo encuentro entre los sectores afectados y la empresa aseguradora que se hará cargo de la cobertura, informó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

El dirigente explicó que la empresa UniBienes atenderá a los representantes del transporte con el objetivo de establecer los alcances, mecanismos y procedimientos de cobertura, en medio de cuestionamientos del sector afectado por la falta de claridad sobre requisitos, plazos y formas de resarcimiento.

“Mañana (miércoles)  habrá una nueva reunión con UniBienes para que se resuelvan las inquietudes de los afectados. En este encuentro se conocerán los mecanismos y la documentación que se va a necesitar para que el Estado, al ser responsable de esto, cubra las afectaciones”, señaló Cochamanidis.

 

 

Asimismo, indicó que otro de los compromisos asumidos en la reunión fue revelar los nombres de los responsables de haber provocado la crisis por la calidad de la gasolina en el país.

El 24 de febrero nos volveremos a reunir para que se den a conocer los nombres de los responsables y se presenten las denuncias correspondientes”, añadió.

Cochamanidis afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se comprometió a garantizar la provisión de combustible de mejor calidad y, para ello, emitirá reportes periódicos sobre el estado del producto.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD