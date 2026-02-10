Este miércoles se conocerán requisitos para el seguro por daños de la gasolina

En el marco de las negociaciones que encara el Gobierno para resarcir los daños provocados por la gasolina desestabilizada, este miércoles está previsto un nuevo encuentro entre los sectores afectados y la empresa aseguradora que se hará cargo de la cobertura, informó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

El dirigente explicó que la empresa UniBienes atenderá a los representantes del transporte con el objetivo de establecer los alcances, mecanismos y procedimientos de cobertura, en medio de cuestionamientos del sector afectado por la falta de claridad sobre requisitos, plazos y formas de resarcimiento.

“Mañana (miércoles) habrá una nueva reunión con UniBienes para que se resuelvan las inquietudes de los afectados. En este encuentro se conocerán los mecanismos y la documentación que se va a necesitar para que el Estado, al ser responsable de esto, cubra las afectaciones”, señaló Cochamanidis.

Asimismo, indicó que otro de los compromisos asumidos en la reunión fue revelar los nombres de los responsables de haber provocado la crisis por la calidad de la gasolina en el país.

“El 24 de febrero nos volveremos a reunir para que se den a conocer los nombres de los responsables y se presenten las denuncias correspondientes”, añadió.

Cochamanidis afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se comprometió a garantizar la provisión de combustible de mejor calidad y, para ello, emitirá reportes periódicos sobre el estado del producto.

