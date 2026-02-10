Estos son los requisitos para acceder a tus aportes anteriores a 1997

Una gran cantidad de trabajadores en Bolivia realizaron aportes antes de 1997 sin saber que todavía pueden ser reconocidos para su jubilación.

A través de la Compensación de Cotizaciones (CC), el Estado valida ese tiempo trabajado y lo incorpora al cálculo de la pensión. Sin embargo, para acceder al beneficio, es indispensable cumplir con ciertos requisitos.

¿Qué es la Compensación de Cotizaciones?

La Compensación de Cotizaciones es el trámite que permite reconocer los aportes realizados al antiguo sistema de reparto antes de mayo de 1997.

Este procedimiento ayuda a: validar años de trabajo, aumentar el monto de la pensión, proteger los derechos del asegurado y evitar la pérdida de beneficios.

¿Dónde se inicia el trámite?

El trámite debe realizarse de forma personal en:

Oficinas del SENASIR o en Oficinas de la Gestora Pública de cualquier ciudad del país.

En estas oficinas se revisa tu historial laboral y se abre tu expediente.

Requisitos obligatorios

Para iniciar la Compensación de Cotizaciones, el aportante debe presentar:

Cédula de identidad (original y fotocopia) Certificado de nacimiento actualizado Documentos laborales anteriores al 30 de abril de 1997, tales como: Contratos de trabajo, certificados laborales, planillas de pago y libretas de servicio Estado de ahorro previsional (Gestora o ex-AFP)

Todos los documentos deben ser originales o copias legalizadas.

¿Qué pasa si faltan documentos?

Cuando el aportante no cuenta con toda la información, el trámite pasa a revisión manual.

En este caso, el SENASIR busca registros en su archivo histórico, pero puede solicitar documentos adicionales.

Entre ellos:

Certificados de aportes y salarios

Formularios de alta y baja de la Caja de Salud

Finiquito con sello del Ministerio de Trabajo

Requisitos especiales por sector

Algunos sectores deben presentar documentación adicional:

Sector público, Policía, Magisterio, Salud y Judicial

Calificación de Años de Servicio (CAS)

Cómputo general y desglosado actualizado

Documentos con antigüedad menor a 6 meses

Mira la programación en Red Uno Play