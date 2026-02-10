Estos son los requisitos para acceder a tus aportes anteriores a 1997

Te explicamos qué documentos necesitas y cómo iniciar el trámite de Compensación de Cotizaciones.
10/02/2026 13:47
Escuchar esta nota
Una gran cantidad de trabajadores en Bolivia realizaron aportes antes de 1997 sin saber que todavía pueden ser reconocidos para su jubilación.
A través de la Compensación de Cotizaciones (CC), el Estado valida ese tiempo trabajado y lo incorpora al cálculo de la pensión. Sin embargo, para acceder al beneficio, es indispensable cumplir con ciertos requisitos.
¿Qué es la Compensación de Cotizaciones?
La Compensación de Cotizaciones es el trámite que permite reconocer los aportes realizados al antiguo sistema de reparto antes de mayo de 1997.
Este procedimiento ayuda a: validar años de trabajo, aumentar el monto de la pensión, proteger los derechos del asegurado y evitar la pérdida de beneficios.
¿Dónde se inicia el trámite?
El trámite debe realizarse de forma personal en:
Oficinas del SENASIR o en Oficinas de la Gestora Pública de cualquier ciudad del país.
En estas oficinas se revisa tu historial laboral y se abre tu expediente.
Requisitos obligatorios
Para iniciar la Compensación de Cotizaciones, el aportante debe presentar:
Todos los documentos deben ser originales o copias legalizadas.
¿Qué pasa si faltan documentos?
Cuando el aportante no cuenta con toda la información, el trámite pasa a revisión manual.
En este caso, el SENASIR busca registros en su archivo histórico, pero puede solicitar documentos adicionales.
Entre ellos:
Certificados de aportes y salarios
Formularios de alta y baja de la Caja de Salud
Finiquito con sello del Ministerio de Trabajo
Requisitos especiales por sector
Algunos sectores deben presentar documentación adicional:
Sector público, Policía, Magisterio, Salud y Judicial
Calificación de Años de Servicio (CAS)
Cómputo general y desglosado actualizado
Documentos con antigüedad menor a 6 meses
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00