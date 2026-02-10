VIDEO: El trágico instante en que un niño muere atropellado por su propio tío

La mañana del lunes 9 de febrero, un niño de un año y 10 meses falleció tras ser atropellado accidentalmente por una camioneta conducida por su propio tío, en la Central de Abastos de León, en el estado de Guanajuato.

El hecho ocurrió en la calle Macheteros, esquina con Andenes, cuando el conductor realizaba maniobras de carga y descarga frente a una bodega.

El momento quedó grabado

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el pequeño salió corriendo de manera repentina hacia el paso del vehículo.

Pese a los gritos desesperados de advertencia de las personas presentes, el conductor no logró verlo a tiempo y el impacto fue inevitable.

En cuestión de segundos, la alegría cotidiana del lugar se transformó en angustia y desesperación.

Escenas de dolor tras el accidente

Luego del atropello, el conductor descendió del vehículo visiblemente alterado y en estado de shock, mientras varios testigos se reunían alrededor del menor intentando auxiliarlo.

Minutos después, paramédicos llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar que el niño había fallecido de manera inmediata a causa del impacto.

Investigación en curso

La Secretaría de Seguridad de León informó que el reporte fue recibido a las 06:13 horas.

El conductor fue identificado como René “N”, de 24 años, quien fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Testigos señalaron a las autoridades que se trató de un accidente, ya que el menor salió corriendo sin que nadie lograra detenerlo a tiempo.

Un llamado a la prevención

Este lamentable hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los niños en zonas de tránsito vehicular y la importancia de extremar medidas de cuidado.

Una distracción de segundos puede marcar una vida entera.

La tragedia deja una familia destrozada y una comunidad conmocionada por un hecho que pudo evitarse.

Mira la programación en Red Uno Play