Lo que debía ser una jornada habitual de faena en el corazón agrícola de Venezuela terminó en una escena devastadora. Reidis Alfonso Villegas Palacios, un agricultor de 36 años, perdió la vida de forma instantánea tras colisionar su motocicleta contra una maquinaria pesada en las inmediaciones del municipio Alberto Arvelo Torrealba.

El accidente ocurrió en la carretera principal del Poblado 2, en la parroquia Rodríguez Domínguez. Según los reportes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Villegas se desplazaba en una motocicleta cuando impactó frontalmente contra una cosechadora. El tamaño y la fuerza de la maquinaria agrícola no dejaron margen de maniobra para el conductor del vehículo ligero. El operario de la cosechadora, identificado como Rafael René Torres (49 años), se dirigía a realizar labores de campo cuando ocurrió la colisión.

Las autoridades de tránsito manejan varias hipótesis sobre las causas del siniestro:

Estado de la víctima: De manera preliminar, los informes sugieren que Villegas conducía bajo los efectos del alcohol, lo que habría mermado su capacidad de reacción.

De manera preliminar, los informes sugieren que Villegas conducía bajo los efectos del alcohol, lo que habría mermado su capacidad de reacción. Situación legal: El conductor de la cosechadora fue detenido de forma preventiva y puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, un procedimiento estándar en el país para esclarecer responsabilidades y determinar las causas exactas del hecho.

La noticia ha causado conmoción en la urbanización El Zamorano, donde residía la víctima.

