¿Qué problema atiende el Seguro Solidario por gasolina desestabilizada? Aquí te explicamos

En respuesta a los reportes sobre fallas mecánicas relacionadas con el combustible, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, anunció la implementación de un Seguro Solidario, destinado a la reparación de vehículos que hayan sufrido daños por el uso de gasolina desestabilizada.

Procedimiento para los conductores

El seguro está diseñado para alcanzar a todos los conductores que consideren que sus unidades fueron afectadas.

El procedimiento establece que los propietarios deberán acudir directamente a los talleres mecánicos autorizados por la estatal petrolera. En dichos centros, se realizarán evaluaciones técnicas especializadas para determinar científicamente si el daño en el motor o en el sistema de inyección fue causado efectivamente por el combustible.

Evaluación individual y cobertura directa

Cada caso será analizado de manera individual y técnica, bajo protocolos específicos que distinguirán las averías preexistentes de aquellas causadas por la desestabilización química.

El beneficio no contempla la entrega de dinero en efectivo a los conductores. El Estado, mediante el seguro, cubrirá directamente el 100% del costo de la reparación en los talleres habilitados, garantizando así que el vehículo sea restituido a sus condiciones óptimas de funcionamiento.

Contabilización y transparencia

Una vez concluidas las evaluaciones técnicas en los talleres, YPFB Logística procederá a la contabilización oficial de los vehículos afectados. Este registro permitirá transparentar el alcance del incidente y asegurar que todos los usuarios con reclamos legítimos reciban la asistencia técnica correspondiente.

Las autoridades enfatizaron que el combustible que se distribuye actualmente en las estaciones de servicio cumple con todos los estándares de calidad y es seguro para su uso, por lo que exhortaron a la población a mantener la tranquilidad mientras se activa este mecanismo de resarcimiento técnico.

