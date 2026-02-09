TEMAS DE HOY:
Abusos ACCIDENTE Minería ilegal

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

¿Qué problema atiende el Seguro Solidario por gasolina desestabilizada? Aquí te explicamos

El Gobierno anunció que el seguro cubrirá el 100% de las reparaciones en talleres autorizados, tras una evaluación técnica individual.

Red Uno de Bolivia

09/02/2026 8:29

Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

En respuesta a los reportes sobre fallas mecánicas relacionadas con el combustible, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, anunció la implementación de un Seguro Solidario, destinado a la reparación de vehículos que hayan sufrido daños por el uso de gasolina desestabilizada.

Procedimiento para los conductores
El seguro está diseñado para alcanzar a todos los conductores que consideren que sus unidades fueron afectadas.

El procedimiento establece que los propietarios deberán acudir directamente a los talleres mecánicos autorizados por la estatal petrolera. En dichos centros, se realizarán evaluaciones técnicas especializadas para determinar científicamente si el daño en el motor o en el sistema de inyección fue causado efectivamente por el combustible.

Evaluación individual y cobertura directa
Cada caso será analizado de manera individual y técnica, bajo protocolos específicos que distinguirán las averías preexistentes de aquellas causadas por la desestabilización química.

El beneficio no contempla la entrega de dinero en efectivo a los conductores. El Estado, mediante el seguro, cubrirá directamente el 100% del costo de la reparación en los talleres habilitados, garantizando así que el vehículo sea restituido a sus condiciones óptimas de funcionamiento.

Contabilización y transparencia
Una vez concluidas las evaluaciones técnicas en los talleres, YPFB Logística procederá a la contabilización oficial de los vehículos afectados. Este registro permitirá transparentar el alcance del incidente y asegurar que todos los usuarios con reclamos legítimos reciban la asistencia técnica correspondiente.

Las autoridades enfatizaron que el combustible que se distribuye actualmente en las estaciones de servicio cumple con todos los estándares de calidad y es seguro para su uso, por lo que exhortaron a la población a mantener la tranquilidad mientras se activa este mecanismo de resarcimiento técnico.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD