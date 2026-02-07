La Paz: Choferes anuncian bloqueos desde el lunes por calidad de gasolina

El sector del transporte libre anuncia que realizarán bloqueos desde este lunes exigiendo el resarcimiento de los daños ocasionados por la calidad de la gasolina. El dirigente del transporte libre, Limbert Tancara asegura que no existe ningún acercamiento con las autoridades para dar solución al conflicto.

“Al ver que no existe una voluntad política, al ver que no existe una convocatoria por parte del gobierno central, el día lunes vamos a masificar la medida de protesta que hemos empezado hace dos días atrás”, mencionó Tancara.

El dirigente indicó que se está coordinando con otros departamentos para poder concretar un bloqueo de carreteras en caso de no ser escuchados. Acotó que su sector tampoco fue invitado a Paraguay para la verificación de la calidad de la gasolina.

Por su parte, el gobierno central tomó medidas de corrección en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se ha encontrado que dos de sus 16 tanques de almacenamiento contenían residuos de goma y magnesio.

Finalmente, desde YPFB no descartan que al interior de esta institución exista un intento de sabotaje por los funcionarios que estuvieron en el anterior gobierno y que se realizarán las investigaciones para dar con los responsables.

