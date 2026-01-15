Diputados reinstalan sesión para la elección de vocales departamentales

En la Cámara de Diputados se reinstaló la sesión que designará a los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de La Paz, Oruro y Potosí.

La sesión empezó a promediar las 09:30 de la mañana, donde tuvo un avance hasta cerca del mediodía, donde se declaró un cuarto intermedio, para que los jefes de bancadas puedan coordinar la elección de las ternas de los tres departamentos.

Pasadas las 16.10, se reinstaló la sesión donde se iniciará con el departamento de Oruro para la elección de vocales. Se hará lectura al informe de las asambleas departamentales que enviaron las ternas de los departamentos para su posterior elección.

Diputados trabajarán por tiempo y materia; según algunos legisladores, se escogerá a quienes hayan obtenido las mejores calificaciones y por dos tercios.

Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba ya hicieron la elección de los vocales departamentales; en esta sesión se elegirán de tres departamentos y quedaría pendiente que no emitió las ternas respectivas.

Mira la programación en Red Uno Play