El Alto: TDJ elegirá nuevo registrador de DDHH en medio de denuncias

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz sesionará este miércoles a las 10:00 para designar al nuevo juez registrador distrital de Derechos Reales en El Alto. La decisión será asumida en sala plena, en el marco de las atribuciones administrativas y jurisdiccionales de los vocales.

La designación se produce tras más de un año de interinato en la oficina de Derechos Reales alteña, situación que ha generado retrasos y perjuicios en los trámites de registro de bienes inmuebles.

Denuncias y cuestionamientos

Presuntas víctimas de Derechos Reales en El Alto y Viacha denunciaron supuestas irregularidades en la habilitación de una postulante al cargo de registrador titular. Señalan que no se habrían considerado observaciones y antecedentes en su contra durante la evaluación de méritos.

Entre los cuestionamientos figura la situación de Leonor Vera Condori, actual registradora interina desde hace un año, quien, según denuncias, tendría múltiples denuncias en su contra, incluido un proceso penal abierto en Sica Sica por presunta manipulación informática.

“Nos sentimos impotentes. Hemos sido afectados en nuestras matrículas y propiedades”, manifestaron afectados, quienes pidieron al TDJ y a la Asamblea Legislativa fiscalizar el proceso para garantizar transparencia y legalidad.

Vecinos exigen designación inmediata

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto también se pronunció, exigiendo la designación inmediata de una autoridad titular en Derechos Reales, debido a que la dependencia permanece sin un responsable oficial con plena facultad de decisión.

Dirigentes denunciaron que cerca del 60% de las viviendas estarían afectadas por trámites paralizados, algunos con más de uno o dos años de espera.

Asamblea Legislativa Plurinacional

La diputada del PDC, Claudia Bilbao, cuestionó el manejo institucional de Derechos Reales y anunció que trabaja en un proyecto de ley para que esta instancia vuelva a depender del Gobierno central.

“Es una vergüenza lo que está pasando en Derechos Reales. Estamos planteando que vuelva a ser parte del Gobierno”, sostuvo la legisladora.

La decisión que se asuma este miércoles será clave para definir el rumbo de Derechos Reales en El Alto, una oficina que enfrenta cuestionamientos ciudadanos.

Mira la programación en Red Uno Play