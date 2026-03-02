Macron aumenta el arsenal nuclear francés y ofrece compartirlo con sus socios europeos

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes el aumento del arsenal atómico de su país y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla.

En un discurso pronunciado en la base de submarinos nucleares franceses de L'Île Longue (Bretaña, oeste), Macron manifestó que no le temblará la mano para apretar el botón atómico si ve amenazados los intereses vitales del país, en un momento en el que detectó "un riesgo de que los conflictos superen la barrera de lo nuclear".

"He ordenado aumentar el número de ojivas nucleares de nuestro arsenal", aseguró el presidente francés, que señaló que ya no comunicará su número, como elemento añadido de la disuasión atómica de Francia.

También anunció la construcción de un nuevo submarino nuclear capaz de lanzar misiles atómicos, que bautizará como 'El invencible' y será botado en 2036.

Frente a un mundo "peligroso e inestable", en el que dijo que es posible una conflagración en las fronteras europeas, Macron apostó por elevar el tono de la capacidad nuclear de Francia y no dudó en asegurar que la usará si fuera necesario.

"Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales", aseguró el presidente.

"Si tuviéramos que utilizar el arma nuclear, ningún Estado se salvaría. Cada uno de nuestros submarinos tiene una potencia equivalente a todas las bombas que cayeron sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial, mil veces superior a las primeras bombas atómicas", dijo en la base militar.

En una puesta en escena muy bélica, con un gran submarino a sus espaldas y rodeado de militares, Macron consideró que el arma nuclear está en la base de la defensa francesa, pero consideró que los intereses vitales de su país "no se detienen en la frontera" e incluyen también al continente europeo.

En ese sentido, aseguró que Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, ya colaboran con Francia en la "disuasión avanzada", que incluye la infraestructura de detección de ataques y abrió la puerta a que otros países se sumen.

Señaló también que varios países participarán en ejercicios conjuntos con Francia.

Para Macron, esta nueva disuasión avanzada a nivel europeo "será compatible" con la de la OTAN, que actualmente protege al Viejo Continente.

Francia y el Reino Unido son los dos únicos países de Europa Occidental con un arsenal nuclear propio, que ambos desarrollaron durante la Guerra Fría a fin de mantener una disuasión propia e independiente de la de Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play