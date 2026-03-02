Imputan a cuatro adolescentes por robo agravado tras accidente aéreo en El Alto

Cuatro adolescentes fueron imputados por el Ministerio Público por su presunta participación en actos vandálicos y hechos delictivos registrados tras el siniestro aéreo del pasado viernes en la ciudad de El Alto.

“La Defensoría ha participado del tema de la declaración de los cuatro menores de edad”, señaló Cristian Chipana, director de la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de El Alto.

Según el reporte oficial, los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 16 y 17 años, fueron identificados en el lugar de los hechos cuando presuntamente intentaban cometer actos ilícitos. El principal delito tipificado en su contra es robo agravado.

Además, se los vincula con la destrucción de varias ambulancias y vehículos que se encontraban en la zona atendiendo la emergencia. Estos daños también forman parte de la imputación presentada por la Fiscalía.

Desde la Defensoría recordaron que, de acuerdo con la normativa vigente, a partir de los 14 años existe responsabilidad penal, por lo que los adolescentes pueden ser procesados bajo el régimen especial establecido.

Los cuatro imputados serán puestos a disposición de un juez cautelar, que determinará las medidas correspondientes mientras continúan las investigaciones.

