Menor identificó al acusado por el asesinato de su hermana en Cochabamba

El caso de infanticidio en Santiváñez registró un nuevo avance judicial. Dylan, víctima de tentativa de infanticidio, prestó su declaración anticipada en cámara Gesell y reconoció al hombre acusado de asesinar a su hermana de 10 años y de apuñalarlo.

La audiencia se realizó bajo esta modalidad para evitar la revictimización del menor y garantizar su protección.

Durante la confrontación fotográfica, el niño identificó con nombre y apellido a la expareja de su madre como autor del hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2025.

“En la cámara Gesell ha reconocido plenamente al autor del hecho y lo ha nombrado con nombre y apellido”, informó el abogado de la familia.

Situación del acusado

El jurista señaló que existen indicios que vinculan al imputado con el asesinato y la tentativa de infanticidio. El acusado, Ariel C., se encuentra recluido en el penal de El Abra.

La defensa indicó que solicitará la pena máxima y que no se permitirá el traslado del imputado a otro recinto penitenciario, luego de que este pidiera ser derivado al penal de San Sebastián.

El proceso continúa en etapa preparatoria mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de elementos probatorios.

Mira la programación en Red Uno Play