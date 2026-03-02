El dólar paralelo arranca la semana con variaciones: así se cotiza este lunes

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este lunes 2 de marzo una variación respecto al cierre de la jornada anterior, según datos de plataformas digitales que siguen la cotización en este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,06 para la compra y Bs 9,03 para la venta, lo que representa un leve incremento en la referencia de compra frente al domingo.

El mismo sitio reportaba al cierre nocturno del domingo Bs 9,05 para la compra y Bs 9,03 para la venta, por lo que el movimiento de esta jornada muestra un ajuste al alza.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, informa una cotización de Bs 9,04 para la compra y Bs 9,01 para la venta. La noche anterior había cerrado en Bs 9,06 y Bs 9,03, respectivamente.

Aunque el mercado paralelo no integra el sistema financiero oficial, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares, en un contexto marcado por la dinámica diaria de oferta y demanda.

