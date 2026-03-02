TEMAS DE HOY:
Rescatan a menor ACCIDENTE AÉREO Accidente de Tránstio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El dólar paralelo arranca la semana con variaciones: así se cotiza este lunes

Portales que monitorean la divisa reportan ajustes respecto al domingo. La cotización varía según la plataforma consultada.

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 6:28

Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este lunes 2 de marzo una variación respecto al cierre de la jornada anterior, según datos de plataformas digitales que siguen la cotización en este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,06 para la compra y Bs 9,03 para la venta, lo que representa un leve incremento en la referencia de compra frente al domingo.

El mismo sitio reportaba al cierre nocturno del domingo Bs 9,05 para la compra y Bs 9,03 para la venta, por lo que el movimiento de esta jornada muestra un ajuste al alza.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, informa una cotización de Bs 9,04 para la compra y Bs 9,01 para la venta. La noche anterior había cerrado en Bs 9,06 y Bs 9,03, respectivamente.

Aunque el mercado paralelo no integra el sistema financiero oficial, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares, en un contexto marcado por la dinámica diaria de oferta y demanda.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD