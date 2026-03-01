¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este domingo 1 de marzo en Bolivia?

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este domingo 1 de marzo valores similares a los reportados al cierre de la jornada anterior, según plataformas digitales que monitorean este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,06 para la compra y Bs 9,03 para la venta. El sábado, el mismo sitio reportaba Bs 9,05 para la compra y Bs 9,04 para la venta.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, indica una cotización de Bs 9,05 para la compra y Bs 9,02 para la venta. La noche anterior cerró en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,05 para la venta.

Las diferencias reflejan ajustes mínimos entre jornadas, dentro de un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la divisa.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares.

Las cotizaciones pueden variar a lo largo del día dependiendo de la dinámica del mercado.

