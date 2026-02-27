Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este viernes

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo presentó este viernes 27 de febrero, al mediodía, una ligera variación respecto a los valores registrados en las primeras horas de la jornada, en un contexto marcado por la constante tensión entre oferta y demanda de divisas en el país.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:35 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,03 para la venta y Bs 9,03 para la compra. En comparación con la mañana, cuando alcanzó Bs 9,01 para la venta y Bs 9,03 para la compra, se observa un leve ajuste en la cotización.

Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por bolivianblue.net, también mostró pequeños movimientos dentro del mercado informal, situándose en Bs 9,03 para la venta y Bs 9,04 para la compra. Aunque los valores se mantienen en un rango similar, existen ligeras diferencias entre las plataformas de referencia.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son observadas por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en moneda extranjera, especialmente en un escenario donde la disponibilidad de divisas y la demanda influyen de manera directa en el comportamiento diario del tipo de cambio.

Cotización del dólar paralelo

Venta: Bs 9,03

Compra: Bs 9,03

Cotización del dólar blue

Venta: Bs 9,03

Compra: Bs 9,04

