¿Naciste el 29, 30 o 31? Esto pasará con tu pago del Bono PEPE en febrero

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) continúa beneficiando a miles de familias bolivianas con un pago total de Bs 450, distribuido en tres cuotas de Bs 150 correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026.

El cronograma establece que los beneficiarios deben cobrar su bono en la fecha de su cumpleaños. Sin embargo, surge una duda recurrente: ¿qué pasa con quienes nacieron el 29, 30 o 31 y este mes no cuenta con esas fechas?

Protocolo especial para febrero

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que se aplicará una modalidad excepcional.

“Las personas cuya fecha de nacimiento no figure en el calendario de este mes deberán acudir a cobrar su cuota de febrero durante las fechas asignadas en marzo”, aclaró la entidad.

Es decir, los nacidos el 29, 30 o 31 no perderán su pago: simplemente deberán seguir el cronograma habilitado para marzo.

¿Qué ocurre si la fecha cae en feriado o fin de semana?

El sistema también contempla estos casos. Si el día de cobro coincide con un feriado o fin de semana, el pago se habilitará automáticamente en la siguiente jornada laboral disponible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

“El sistema habilita el pago de forma inmediata en la siguiente jornada laboral”, explicó la Gestora.

Recomendaciones clave

Portar documento de identidad vigente.

Acudir a los puntos de pago autorizados.

Cobrar antes del 30 de abril, fecha límite para acceder a las tres cuotas.

Con este protocolo, las autoridades aseguran que ningún beneficiario del PEPE perderá su derecho al cobro por motivos de calendario, garantizando que el apoyo económico llegue a todas las familias contempladas en el programa.

