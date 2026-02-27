Iván Arias centra su propuesta electoral en alivio económico y digitalización de trámites

El actual alcalde de La Paz y candidato por la agrupación "Suma por el Bien Común", Iván Arias, presentó en Que No Me Pierda los pilares de su oferta electoral para una nueva gestión, destacando un paquete de asistencia escolar y familiar, así como un plan para combatir la corrupción interna mediante el uso de tecnología.

"Mochileitor", "Zapateitor" y apoyo a la economía familiar

Arias anunció la expansión de sus programas de equipamiento escolar, introduciendo nuevos elementos que buscan aliviar el gasto de los padres de familia paceños. Según el candidato, la durabilidad de los materiales ha sido la principal exigencia ciudadana.

"Hemos decidido hacer una mochila hace 3 años ya, que es la más linda, la más querida... le hemos llamado 'mochileitor' porque los padres nos decían: 'alcalde, siempre nos han dado mochila y se rompe. ¿Por qué no nos dan mochila como Terminator?'", afirmó Arias.

Para la próxima gestión, la oferta incluye el "Zapateitor" (calzado escolar para todos los niveles) y los "Cuadernieitors". Además, propuso la creación de la "Canasteitor", un bono de 150 bolivianos destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos, que por primera vez alcanzará tanto a estudiantes de colegios fiscales como particulares.

Saneamiento financiero y proyectos de infraestructura

El alcalde defendió su gestión económica, asegurando que la municipalidad ha logrado indicadores de eficiencia superiores a los del Gobierno central. Destacó que el municipio ejecuta el 96% de su presupuesto y posee una calificación de riesgo AA-.

"De cada 100 bolivianos nosotros recaudamos 80 bolivianos. Cuando yo entré era 50 bolivianos. ¿Y eso a qué se debe? Hemos aumentado nuestra capacidad recaudatoria, la confianza de la gente cuando le devolvemos en estas cosas aumenta", explicó.

Respecto al financiamiento de sus promesas, Arias señaló que provendrán de ahorros estructurales, como el cambio a luminarias LED y el procesamiento de residuos sólidos para generar combustible. En cuanto a movilidad, mencionó que, además de las obras de estabilización de ríos, proyecta la implementación de un tren aéreo, aunque aclaró que es un plan a mediano plazo (4 a 5 años) que requerirá financiamiento externo.

Lucha contra la corrupción y "nidos" internos

Uno de los puntos más críticos de su declaración fue el reconocimiento de focos de corrupción dentro de la estructura edil, los cuales atribuyó a prácticas de larga data y a dificultades legales para remover personal procesado.

"Sé que dentro de la alcaldía hay nidos de corrupción, especialmente en trámites... por eso nosotros ya con la experiencia y con esto de la inteligencia artificial, vamos a digitalizar la mayoría de los trámites", sentenció el candidato.

Arias lamentó que, en diversos casos, el Ministerio de Trabajo lo ha obligado a recontratar a funcionarios despedidos por irregularidades, lo que ha costado al municipio cerca de 17 millones de bolivianos en salarios devengados.

Balance político y "La Paz en paz"

Al cierre de su intervención, Arias reflexionó sobre los conflictos políticos y las deslealtades que enfrentó durante su actual periodo. Aseguró que su campaña se mantendrá alejada de los insultos, bajo el lema "La Paz en paz".

"Este hombre no ha entrado a montar una estructura de corrupción en la alcaldía, no ha entrado a enriquecerse. Voy a salir por la puerta ancha... me he dedicado a construir. Yo no me he dedicado a contestar, a insultar", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play