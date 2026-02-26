Bermejo: Capturan a 'Conde' sexto narcotraficante más buscado en Argentina

La Fiscalía Departamental de Tarija, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ejecutó este miércoles dos allanamientos en el municipio de Bermejo que permitieron la captura de Roberto A.E., alias 'Conde', ciudadano argentino considerado el sexto hombre más buscado en su país por presunto tráfico de sustancias controladas.

Durante los operativos, las autoridades incautaron 1.800 dólares, vehículos, equipos electrónicos, documentación y equipos de comunicación que serán incorporados como elementos de prueba dentro de la investigación.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, informó que estos procedimientos forman parte de la estrategia del Ministerio Público para desarticular redes de narcotráfico y fortalecer los procesos penales mediante la obtención de evidencias clave.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Alfredo Subía, precisó que el ciudadano argentino contaba con notificación roja de Interpol y fue aprehendido con fines de extradición a su país de origen, donde es requerido por la justicia.

Según reportes locales, el narcotraficante tenía una vida normal en el municipio fronterizo, contaba con negocios, fue parte de la dirigencia del automovilismo; incluso otras denuncias afirmaban que financiaba a un partido político. El capturado fue entregado a las autoridades argentinas para que sea juzgado en su país.

