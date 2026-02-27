El asesino de Pacata era el albañil de confianza: Planeó el robo con gas pimienta, cadenas y pasamontañas

Nuevos y escabrosos detalles han surgido tras el asesinato de Waldo Medina Llanos (30) en el barrio Japón, zona de Pacata Alta. El informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirma que el autor del crimen no era un desconocido, sino un trabajador cercano a la familia que aprovechó su acceso al domicilio para ejecutar un plan de robo que terminó en tragedia.

Un ataque planificado: El "kit de asalto"

Pese a que el aprehendido, Luis E. Y. C., declaró ante la Fiscalía haber estado bajo los efectos del alcohol y "no recordar lo sucedido", las evidencias colectadas en su mochila contradicen la versión de un acto impulsivo. La policía secuestró:

Un revólver calibre .38 (adquirido hace tres años por redes sociales).

Pasamontañas y gas pimienta.

Manillas plásticas y cadenas metálicas con candados pequeños para inmovilizar a las víctimas.

El director de la FELCC, Cnl. Rolando Vera, informó que el móvil fue estrictamente económico. El sujeto conocía los movimientos bancarios de la familia y buscaba sustraer dinero para cubrir deudas personales.

Relato del crimen: Abuso de confianza

El agresor ingresó a la vivienda con el consentimiento de la familia para realizar trabajos de plomería. Una vez dentro, ejecutó su plan:

Reducción de la madre: Primero atacó a la mujer de 57 años. En el forcejeo, le disparó; la bala entró por el pecho y salió por el cuello, pero milagrosamente no dañó órganos vitales. Ella ya fue dada de alta. El asesinato de Waldo: El hijo, Waldo Medina, acudió al auxilio de su madre y se enfrentó al delincuente. Yapura Coca le disparó dos veces: uno en el tórax y otro en el cráneo (región de la corona), provocándole la muerte instantánea por shock hipovolémico y laceración cardíaca. Secuestro de la hija: Finalmente, redujo y maniató a la hija menor, de 18 años, quien fue encontrada por la policía junto a su madre tras la alerta de los vecinos.

"Este hecho está prácticamente esclarecido. El autor es confeso y actuó solo, aprovechando el conocimiento que tenía del interior del domicilio", detalló el Cnl. Vera.

Situación legal y duelo

Mientras el cuerpo de Waldo Medina es velado por sus familiares tras ser entregado por el IDIF, el agresor permanece en celdas de la FELCC a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía ha tipificado el caso como asesinato e intento de robo agravado.

El Comandante Departamental, Cnl. Basto, envió un mensaje de calma a la población, asegurando que el Departamento de Inteligencia realizará el seguimiento riguroso del caso para garantizar que el autor reciba la máxima sanción penal.

