Terrible: apuñalan a campeón de kickboxing a la salida de un gimnasio

Un violento ataque sacudió a la localidad de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Ignacio Gabriel Acosta, un joven peleador de kickboxing de 21 años, fue apuñalado brutalmente cuando salía de entrenar.

El hecho ocurrió el martes por la noche en inmediaciones del Gimnasio ABC, ubicado en calle Pellegrini al 150. Según las primeras investigaciones, el deportista acababa de finalizar su práctica cuando fue sorprendido por un hombre que lo atacó repentinamente con un arma blanca.

Tras la agresión, el atacante —que aún no fue identificado— se retiró caminando del lugar.

Siete heridas y una operación de urgencia

Testigos asistieron al joven, quien fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Scaravelli. Allí, los médicos constataron que presentaba siete heridas punzocortantes en el pecho, la espalda y el brazo izquierdo.

Los profesionales confirmaron que ingresó con un neumotórax producto de una perforación pulmonar, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Tras la operación, quedó internado en sala común y actualmente se encuentra estable.

Investigación en curso

En el lugar trabajó personal policial y peritos de Científica, quienes hallaron manchas de sangre sobre la vía pública y recolectaron pruebas para identificar al agresor.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó que se desplegaron rastrillajes en las inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca y Sáenz Peña, entre otras zonas cercanas.

La Fiscalía de Tunuyán inició una causa bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y comenzó a tomar declaraciones a testigos. Hasta el momento, no se determinaron los motivos del ataque.

Un campeón reconocido en el Valle de Uco

Acosta es una figura destacada en el circuito deportivo del Valle de Uco. En diciembre pasado se consagró campeón en la categoría Semi Pro hasta 64 kg tras disputar el título en Tupungato, representando al Team The Beast Fight Club de Tunuyán.

El brutal ataque generó conmoción en la comunidad deportiva, que sigue de cerca su evolución y exige que se esclarezca el hecho.

