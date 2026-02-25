¡Insólito! Hombre es apuñalado por insultar al VAR; su esposa pensó que se lo decía a ella

La pasión por el fútbol en Italia ha alcanzado un límite peligroso y surrealista. Un hombre de 40 años se debate entre la recuperación hospitalaria y el trauma tras haber sido atacado brutalmente por su pareja en su propio salón. ¿El detonante? Una decisión del videoarbitraje (VAR) que desató una confusión sangrienta.

Un penal anulado y un error fatal

El incidente estalló durante el tenso encuentro entre el Atalanta y el Nápoles. Según los informes policiales recogidos por La Gazzetta dello Sport, el partido transcurría con normalidad hasta que el VAR intervino para anular un penal que previamente se le había concedido al conjunto napolitano, según informa Excélsior.

Ante la pantalla, el aficionado estalló en una catarata de insultos y gritos de frustración dirigidos al árbitro y al sistema tecnológico. Sin embargo, su esposa, una mujer de 35 años, interpretó que los ataques verbales estaban dirigidos hacia ella. Lo que comenzó como una discusión por un malentendido escaló en segundos a una violencia desmedida.

Lluvia de armas blancas en la sala

La agresión, según describen las autoridades, fue de una ferocidad impactante. La mujer lanzó unas tijeras contra su esposo que, afortunadamente, no lograron impactarlo. Lejos de detenerse, se dirigió a la cocina y regresó armada con cuchillos. En medio del caos, logró asestarle una puñalada en el costado. Mientras el hombre intentaba pedir auxilio cubierto de sangre, la agresora continuó lanzando objetos punzocortantes. Uno de los cuchillos quedó incrustado en la pared del salón, testimonio del nivel de furia que se vivió en la vivienda.

La llegada de los Carabinieri de Capodimonte fue determinante para salvar la vida del hombre. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron restos de sangre por toda la estancia y procedieron a detener a la mujer, quien todavía ocultaba tres cuchillos en su bolso, presuntamente para continuar el ataque.

Actualmente, la víctima se encuentra internada en el Hospital del Mare. A pesar de la gravedad de las heridas y la cantidad de sangre perdida, los reportes médicos indican que se encuentra fuera de peligro vital. Por su parte, la mujer enfrenta cargos por agresión agravada mientras la justicia italiana intenta procesar un caso donde el fanatismo deportivo y la violencia doméstica se cruzaron de la forma más inesperada.

