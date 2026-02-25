Tras reportes sobre 'El Mencho', reviven letras de Peso Pluma asociadas al CJNG

El nombre de Peso Pluma volvió a posicionarse en tendencia luego de reportes sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En paralelo, circularon versiones sobre presuntas investigaciones por lavado de dinero que alcanzarían a redes vinculadas al grupo criminal y que, según reportes no confirmados oficialmente en su totalidad, habrían puesto bajo escrutinio a figuras de la industria musical.

En ese contexto, usuarios en redes sociales retomaron fragmentos de canciones del intérprete de corridos tumbados que mencionan frases o claves que algunos asocian con el CJNG o con la figura de “el señor”.

Cabe señalar que no existen dedicatorias explícitas confirmadas por el cantante hacia el líder criminal; sin embargo, las alusiones han sido suficientes para reavivar el debate sobre narcocultura y música regional mexicana.

Versos que generan conversación

Entre las canciones que circulan en redes como ejemplo de estas referencias se encuentran:

“Su Casa” (con Luis R. Conriquez)

“Saben que Jalisco es su casa / Y que al señor nada se le pasa”

“Veintidós estados y contando”

“Cuatro palabras tienen el poder / Bordadas en tatuajes y en la piel”

En plataformas digitales, estas líneas han sido vinculadas por usuarios con la expansión territorial atribuida al CJNG y con supuestos guiños a su iconografía.

“El 08” (con Luis R. Conriquez)

“Con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho”

Es una de las referencias más directas que se comparten en conversaciones digitales.

“GTA” (con Luis R. Conriquez)

“Y a la orden del señor, el de la M”

El apodo “el de la M” ha sido interpretado por algunos usuarios como una posible alusión a “El Mencho”, aunque la letra no menciona nombres completos ni confirmaciones explícitas.

Debate sobre narcocultura

La polémica revive la discusión sobre el papel de los corridos tumbados y su relación con la llamada narcocultura, un fenómeno que ha generado críticas y también defensas dentro de la industria musical.

Mientras se aclaran los reportes sobre posibles indagatorias financieras y el impacto que tendría la muerte del líder del CJNG, las letras del artista continúan siendo objeto de análisis, interpretación y controversia en redes sociales.

El debate, más allá de una canción, vuelve a poner sobre la mesa la delgada línea entre narrativa musical, realidad criminal y responsabilidad cultural.

