Lo que debía ser un trámite rutinario de supervivencia terminó en una tragedia que hoy indigna a toda Colombia. Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de un infarto fulminante en el suelo de una farmacia proveedora de la Nueva EPS (la entidad de salud más grande del país), luego de que le informaran que no había existencias de los fármacos que necesitaba.

Crónica de una muerte evitable

La señora Quintero llegó al establecimiento en el barrio Los Caobos a las 6:00 de la mañana, proveniente del municipio vecino de Los Patios. Su objetivo era obtener las medicinas para su hijo, quien padece una discapacidad. Tras una espera de varias horas, la respuesta en la ventanilla fue la que miles de colombianos temen a diario: "No hay disponibilidad".

Según testigos presenciales, la negativa desencadenó un altercado. Rafael Sarmiento, un usuario que esperaba en el sitio, relató a medios locales que la respuesta de la funcionaria ante el reclamo de la mujer fue una frase que ahora alimenta la furia social: "No, pues demándeme".

Sin auxilio ni equipos básicos

Minutos después del altercado, los testigos narran una secuencia desesperante: Cecilia regresó a su silla, intentó ingerir algo de un frasco de su bolso y, al tratar de ponerse de pie nuevamente, se desplomó impactando de cara contra el suelo. Pese a los gritos de auxilio, los usuarios denunciaron que el establecimiento no contaba con una camilla, equipos de reanimación ni personal capacitado para emergencias médicas. Una usuaria intentó realizar maniobras de RCP mientras otros llamaban a emergencias. La ambulancia y la policía tardaron tanto que, para cuando llegaron, la mujer ya no presentaba signos vitales.

"Esta farmacia no tiene ni una camilla. La sacaron como dos horas después de que la señora ya estaba tirada en el suelo", denunció Sarmiento.

En el bolso de la mujer quedaron las órdenes médicas sin surtir; pruebas mudas de una lucha burocrática que le costó la vida. Hasta el momento, la Nueva EPS no ha emitido una declaración oficial, mientras la policía realiza las investigaciones para confirmar las causas del deceso, que preliminarmente se atribuye a un infarto causado por el estrés de la situación.

