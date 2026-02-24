“Caerán a tu lado mil…”: el Salmo 91 hallado en el refugio donde murió 'El Mencho'

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en al menos 20 estados de México.

El operativo se realizó en el municipio de Tapalpa, donde el capo fue localizado junto a otros integrantes de su organización. Durante el enfrentamiento con elementos del Ejército y la Guardia Nacional también se registraron bajas.

Altares en su escondite

En el inmueble donde se ocultaba —una residencia dentro del Tapalpa Country Club— se encontraron medicamentos, alimentos y artículos de higiene, pero también diversos objetos religiosos.

Entre ellos, figuras de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Chárbel, una oración dedicada a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y una hoja de cuaderno con una copia manuscrita del Salmo 91, fechada en enero de 2026.

El texto bíblico incluye el versículo:

“Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará”.

El pasaje hace referencia a la protección divina frente a enemigos, enfermedades y peligros mortales. Su hallazgo en el refugio adquiere un tono irónico tras lo ocurrido el 22 de febrero, día en que Oseguera Cervantes murió abatido por fuerzas federales.

Problemas de salud

En el lugar también se halló el medicamento Tationil Plus, utilizado como tratamiento complementario en casos de insuficiencia renal. De acuerdo con los reportes, el líder criminal padecía esta enfermedad y recibía atención en una clínica privada.

La escena —entre imágenes religiosas, un versículo sobre protección celestial y el despliegue militar que puso fin a su vida— dejó una imagen simbólica del contraste entre fe personal y el desenlace violento que marcó el cierre de su historia.

